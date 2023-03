Dragon Ball Z: l'assalto di Vegeta contro Recoom in questa figure da 555 euro

Quello di Akira Toriyama, Dragon Ball Z, è uno dei franchise più floridi al mondo, una serie che vanta tra l'altro di un merchandising come pochi. Frequentemente, infatti, escono un paio di oggetti che vanno a rafforzare la moltitudine di prodotti a tema che caratterizzano l'intera saga.

In attesa di sapere se vedremo mai un remake di Dragon Ball Z, una possibilità attualmente assai remota, nel frattempo diverse aziende continuano a realizzare numerose manifestazioni di creatività ispirate al capolavoro di Akira Toriyama, l'ultima di queste curata da un'azienda di modellini in scala.

AR Studio, infatti, ha presentato recentemente una nuova statuetta la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, che ritrae uno dei momenti più memorabili della saga di Freezer, l'attacco di Vegeta a sorpresa ai danni di Recoome. Certo, l'esito dello scontro non è stato a suo favore, tuttavia il noto Principe dei Saiyan non ha esitato a mettersi in gioco contro uno dei componenti più forti della Squadra Ginew.

La figure in questione è già preordinabile attraverso un acconto di 100 euro di cui ulteriori 455 da saldare alla consegna durante il terzo o il quarto quadrimestre del 2023. E voi, invece, cosa ne pensate di questo modellino in scala curato da AR Studio, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.