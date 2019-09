Dragon Ball Z: gli autori di Bleach e Hunter x Hunter omaggiano la serie con due artwork!

Dragon Ball Z, l'incredibile opera di Akira Toriyama, ha festeggiato pochi mesi fa il suo trentesimo compleanno, un grande traguardo per un'opera che ha completamente rivoluzionato il mondo degli anime. A tal proposito, due autori del calibro di Tite Kubo e Yoshihiro Togashi si sono uniti al coro realizzando due bellissimi artwork a tema Dragon Ball.

Il primo, creatore del famosissimo Bleach, ha omaggiato la serie con un disegno ritraente Tao Pai Pai (Taopai nella versione italiana), l'assassino su commissione introdotto nella prima serie dell'anime. Il disegno, visibile in calce, lo ritrae affiancato ad un serpente.

Il secondo invece, autore del manga Hunter x Hunter, ha realizzato un curiosissimo artwork con protagonista Goku, utilizzando uno stile più vicino a quello dei propri lavori. Nel corso della sua carriera, Togashi ha affermato più volte di essere stato fortemente condizionato dal lavoro di Toriyama, tanto dal prendere spunto da due dei suoi villain più famosi - Freezer e Cell - per realizzare il design del potente Meruem.

E voi cosa ne pensate? Vi piacciono? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che in occasione del trentesimo compleanno TOEI Animation ha deciso di mettere in vendita un box speciale dedicato alla saga, composto da ben 37 Blu-Ray e 291 episodi. Non perdete dunque l'occasione per dargli un'occhiata!