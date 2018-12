Dragon Ball Z, avvistate le Sneakers di Gohan ai piedi di Luka Doncic

Il franchising di Dragon Ball ha colpito ancora e non solo per l'atteso lungometraggio animato de Dragon Ball Super: Broly, uscito nelle sale giapponesi il 14 dicembre scorso, ma anche per la linea di scarpe dedicata alla serie Dragon Ball Z.

Le Sneakers a tema Dragon Ball hanno riscosso un'incredibile successo tra i fan, anche quelli più celebri come il noto atleta dell'NBA Luka Doncic. La voce sembra essersi sparsa nei giorni scorsi e le foto, che catturano i piedi del giocatore professionista di basket durante una delle partite, pubblicate su diversi social sono divenute virali.

Dall'immagine, in calce all'articolo, si può vedere bene il volto di un personaggio a noi familiare raffigurato sulle scarpe della linea Nike. Si tratta infatti di Gohan in versione Super Saiyan. Ora il dibattito fra i fan è aperto così come il confronto tra questa linea e quella proposta da Adidas dedicata a diversi personaggi della serie de Dragon Ball Z.

Secondo quanto riportato dalla fonte, il giocatore Doncic ha fatto il suo ingresso sul campo da basket indossando un paio di scarpe Nike. Le Sneakers PG 2.5 sono state personalizzate con il volto del giovane Gohan di Dragon Ball Z. Questo ha senza troppo problemi attirato l'attenzione generale dei fan.

Ricordiamo che le Sneakers non sono le uniche scarpe a tema Dragon Ball. Ricordiamo che anche Adidas ricreato una sua linea dedicata ai vari personaggi, tra cui Cell, Majin Bu, Son Goku, Freezer e molti altri. Della serie Nike è atteso il modello dedicato a Shenron.