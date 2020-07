Dragon Ball Z, Bardak commenta lo scontro tra Raditz e Goku nell'ultimo sketch di Toyotaro

Il celebre mangaka Toyotaro continua la sua programmazione mensile di artwork per il Dragon Ball Official Site, il sito web dedicato all'opera scritta da Akira Toriyama. L'autore dedica generalmente uno sketch al mese ai personaggi più rappresentativi della serie e, per il mese di luglio 2020, sono stati scelti il padre e il fratello di Goku.

In calce all'articolo potete dare un'occhiata all'illustrazione, in cui sono raffigurati Raditz, in primo piano mentre prepara l'iconico attacco Saturday Crush, e Bardak, alle sue spalle mentre esamina la situazione. Il testo, scritto dall'autore, recita quanto segue: "Raditz, il fratello maggiore di Goku che viaggiò fino al pianeta Terra per catturarlo. Ovviamente Bardak non si sarebbe mai aspettato di vedere i propri figli combattere l'uno contro l'altro...". L'espressione del padre del resto, è tutta un programma.

La rubrica mensile "Toyotaro Drew It!!" è diventata velocemente un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati dell'opera, e spesso e volentieri l'autore si diverte a testarli proponendo sketch di personaggi tutt'altro che conosciuti. Il mese scorso, ad esempio, Toyotaro realizzò un'illustrazione dedicata ad una figura comparsa in una sola occasione, che solo pochissimi fan ricorderanno.

E voi cosa ne pensate? Vi piace l'artwork? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che Toyotaro è attualmente al lavoro sul manga di Dragon Ball Super, di cui è stato recentemente pubblicato il capitolo 62.