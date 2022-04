Dragon Ball Z, la battaglia Gohan vs Cell disegnata in stile tradizionale da un fan

Il 2022 si prospetta un anno fantastico per Dragon Ball. Il nuovo film Dragon Ball Super: Super Hero ha finalmente una data d'uscita, con i fan in attesa trepidante dell'esordio del lungometraggio nei cinema giapponesi. Il protagonista di Super Hero sarà Gohan, che non ricopre da troppo tempo un ruolo di rilievo nel franchise.

Il figlio di Goku, infatti, ha avuto l'ultimo momento di gloria nella battaglia contro Majin Bu in Dragon Ball Z. Il punto più alto delle sue apparizioni nel franchise, però, Gohan l'ha toccato nel combattimento contro Cell, che l'ha visto per la prima volta trasformarsi in Super Saiyan 2. Uno dei momenti storici dell'anime, ancora vivido nella mente di ogni fan di vecchia data.

E proprio dal profilo Twitter di un fan proviene un artwork incredibile della battaglia tra Gohan e Cell: @Justin96636 ha voluto condividere l'illustrazione di Gohan vs Cell in stile tradizionale Giapponese, chiamato Ukiyo-e.

L'Ukiyo-e, letteralmente "immagini del mondo fluttuante", è uno stile di disegno giapponese sviluppatosi durante il periodo Edo (inizio XVII secolo - fine XIX secolo). Nell'illustrazione condivisa da @Justin96636, Gohan e Cell sembrano effettivamente fluttuare, mentre il piccolo Saiyan scaglia una Kamehameha al nemico. Gohan ha gli occhi senza pupilla, che gli conferiscono un'aria davvero spietata. Cell sembra invece un vero e proprio yokai.

Gohan non ha mai raggiunto lo stadio di Super Saiyan 3, ma un fan ha immaginato tutti i Saiyan di Dragon Ball Z nella forma di Super Saiyan 3, postando un'immagine su Twitter che, come immaginabile, ha conquistato i fan.