Dragon Ball Z: la battaglia con Kid Bu riassunta in quattro fanart in prima persona

Majin Bu è stato uno degli antagonisti più potenti e letali presenti nell’universo di Dragon Ball Z. Goku, Vegeta e i Guerrieri Z hanno unito le loro forze per contrastare la personificazione del male, sfruttando le loro migliori tecniche. Per ricordare i momenti più epici della saga, un fan ha realizzato quattro illustrazioni in prima persona.

L’artista ruto830, ormai conosciuto sui social come il grande appassionato di Dragon Ball che mostra come sarebbero le migliori scene dal punto di vista di diversi personaggi, è infatti tornato con le quattro fanart che potete vedere in fondo alla pagina. Nessun avversario era riuscito a mettere così in difficoltà né Goku né Vegeta quanto Kid Bu, guidato da un desiderio di distruzione totale legato al caos e alla follia.

La forma più infantile di Majin Bu è infatti riuscito a tenere testa persino a Goku trasformato in Super Saiyan di terzo livello, come mostra la prima immagine, rappresentata proprio dal punto di vista dell’antagonista. Per questo, il protagonista ha dovuto far affidamento sugli abitanti della Terra, e chiedere loro una piccola quantità di energia per formare la potente Sfera Genkidama e lanciarla con la potenza del Super Saiyan per distruggere definitivamente Kid Bu.

A chiudere le quattro illustrazioni è il gesto amichevole che Vegeta scambia con Goku per l’ottimo lavoro di squadra che ha condotto alla vittoria e, ancora una volta, alla salvezza del pianeta. Aspettiamo le vostre opinioni sulle ultime fanart di ruto nei commenti. Infine, ricordiamo che lo scontro tra Vegeth e Super Buu è stato immortalato in una figure di KD Studio, e vi lasciamo ai diversi doppiaggi di un’iconica scena di Vegeta.