Dragon Ball Z: la bella androide C18 nel cosplay di Melissa Lissova

L'avventura di Dragon Ball Z, il secondo anime dedicato al mondo di Akira Toriyama e diretto continuo della prima saga di Goku, ha visto i personaggi affrontare alieni sulla Terra, viaggiare nello spazio e poi lottare contro creature che vanno oltre l'umanità. A causa dei desideri di vendetta del dottor Gelo, in Dragon Ball Z nacquero gli androidi.

In origine, esistevano già gli androidi di Dragon Ball - come dimenticare ad esempio il bravo Ottone, alias C8 - ma il livello degli ultimi androidi è completamente diverso dai precedenti. Come avvisato da Trunks, il dottor Gelo ha messo le mani sui giovani Lapis e Lazuli, creando degli esseri dotati di un'energia limitata e una forza sovrumana, nettamente superiore a quella dei saiyan.

I due gemelli sono da subito ritratti come cattivi, avidi e violenti, capaci di mettere KO tutti i protagonisti in un'unica battaglia. Questo cosplay di C18 da Dragon Ball Z creato da Melissa Lissova tiene fede all'atteggiamento dell'androide, con un aspetto molto freddo e con gli stessi abiti che indossò una volta risvegliata dalla capsula criogenica utilizzata dal dottor Gelo per tenerli a bada.

Adesso che si è risvegliata, rischia di portare nuova distruzione, o di innamorarsi di Crilin. Cosa ne pensate di questo lavoro?