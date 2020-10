Dragon Ball Z: una bella Videl con le trecce nel cosplay di Igui

L'inizio della saga di Majin Bu ci portò Gohan come protagonista. Il personaggio, che nelle intenzioni di Akira Toriyama doveva sostituire Goku come protagonista di Dragon Ball Z, viveva la vita in modo diverso dal padre. Dopo essere stato ammesso a un liceo di Satan City, iniziò la sua vita da studente insieme ai suoi compagni di classe.

Alternandosi tra la sua vita da studente e quella da giustiziere mascherato, conobbe Videl. La figlia di Mr. Satan aveva capelli neri e lunghi avvolti in due codini ai lati del viso, indossava una maglietta bianca e dei pantaloncini neri elastici. Un look molto semplice e che l'aiutava a occuparsi della criminalità di Satan City. Diventerà poi un personaggio di rilievo in Dragon Ball Z anche se non all'altezza dei primari.

Questa Videl è tornata in vita grazie a un cosplay inedito. A presentare la figlia di Mr. Satan nel nostro mondo tramite foto stavolta è stata Igui. Con un set di ben cinque foto caricate sul suo profilo Instagram, la cosplayer ci mostra la sua Videl come potete osservare nel post in basso. Maglia bianca, treccine, guanti neri: solito look alla Videl che però mostra già di essere avanti con l'allenamento insieme a Gohan, dato che riesce a evocare una buona dose di energia per un attacco.

Anche Moneecastro ci ha presentato il suo cosplay di Videl.