Dragon Ball Z: una bellissima statua di Super Bu è pronta ad attaccarvi al prezzo di 500€

Majin Bu ha dato spettacolo durante l'ultima saga di Dragon Ball Z. Il nemico dalle molte forme è stato l'avversario più ostico da sconfiggere per Goku e compagni che sono ricorsi ad attacchi e tecniche fenomenali pur di tenere a bada il mostro rosa. Grazie alle sue evoluzioni, il nemico è riuscito a dare battaglia in tutta la saga.

All'inizio abbiamo conosciuto un mostro rosa e grasso che all'apparenza sembrava innocuo e aveva infatti messo KO Gohan in pochissimo tempo. Dopo l'incontro con Mr. Satan, il nemico di Dragon Ball Z è cambiato scindendosi in due entità, con la seconda che ha dato vita prima a Evil Bu e poi a Super Bu, quest'ultima una versione più cattiva e magra.

Qualcuno ha riprodotto Super Bu in versione realistica, qualche azienda ha invece deciso di dedicare al personaggio una statuetta costosa. Mundo Kame ha condiviso una delle statuette su Dragon Ball Z in arrivo e che potete osservare nel tweet in basso. NCCollectibles ha aperto i preordini per il Super Bu dopo aver assorbito Gohan e che si prepara ad attaccare insieme ai suoi fantasmini, tecnica ereditata dalla fusione di Gotenks. In scala 1:6, di dimensioni 32 x 30 x 50 centimetri, la statuetta di Super Bu è disponibile a 495€ e sarà recapitata agli acquirenti dall'ultimo trimestre del 2021.

Conoscevate i segreti del corpo di Majin Bu?