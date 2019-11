Dragon Ball Z: ecco un bellissimo tatuaggio dedicato a Trunks del Futuro!

Trunks del Futuro è sempre stato uno dei personaggi più popolari di Dragon Ball, sin dalla sua prima apparizione durante la Saga degli Androidi di Dragon Ball Z. Il figlio di Vegeta infatti, è riuscito a ritagliarsi un posto nel cuore degli appassionati grazie al suo incredibile coraggio e alla sua straordinaria efficienza.

A tal proposito, un utente Reddit ha deciso di omaggiare il suo personaggio preferito dedicandogli il bellissimo tatuaggio visibile in calce all'articolo. Il disegno ritrae Trunks nella sua trasformazione in Super Saiyan di secondo livello.

Trunks del Futuro, unico Saiyan della sua linea temporale, è stato effettivamente in grado di sventare da solo tutte le minacce che nel presente hanno richiesto gli sforzi combinati dei Guerrieri Z. Oltre agli androidi C-17 e C-18, Trunks ha eliminato anche Mecha Freezer, Cold, Cell, Dabura, Babidi e Zamasu. Nei sondaggi di popolarità redatti da Weekly Boys Jump nel 1993 e nel 1995, Trunks riuscì addirittura a scalzare Vegeta occupando per due volte di fila il terzo posto in classifica, chiudendo alle spalle dei soli Goku (secondo) e Gohan.

E voi cosa ne pensate? Vi piace questo tatuaggio? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste alla ricerca di qualche prodotto dedicato al figlio di Vegeta, vi rimandiamo all'articolo dedicato al bellissimo Funko Pop di Trunks.