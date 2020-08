Dragon Ball Z: il Big Bang Attack di Vegeth colpisce nella fan art di Ruto

I fan di Dragon Ball Z ormai sono cresciuti e danno vita a proprie creazioni, molto spesso d'alto livello, rifacendosi a quell'anime che andò in onda in tutto il mondo per la prima volta negli anni '90. Chi con i cosplay e chi con illustrazioni, gli appassionati del mondo di Akira Toriyama continuano a produrre contenuti virali.

Tra i fan di Dragon Ball Z più noti c'è Ruto830. L'illustratore ha un profilo Twitter dove ormai da tempo pubblica i disegni che prepara lui stesso. Estremamente famosi sono diventati i disegni POV, tratti sia da scene di Dragon Ball Super come quella che vede Goku e Vegeta contro Jiren che scene da Dragon Ball Z, ad esempio quella della morte di Kid Bu per mano di Goku con la Genkidama.

In queste ore Ruto830 ha mostrato la sua nuova creazione, rimanendo nel mondo di Dragon Ball Z e più in particolare nella saga di Majin Bu. In basso potete vedere l'immagine di Vegeth Super Saiyan, con la fusione che si sta preparando a lanciare un Big Bang Attack, mossa tipica di Vegeta. Ovviamente il suo avversario è Majin Bu, anche se nella foto non si vede.

Il disegno è basato su pochi colori ma riesce a creare un'atmosfera unica. Vi piace questa realizzazione a tema Dragon Ball Z?