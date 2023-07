Dragon Ball Super: Black Freezer finisce in WWE! Una wrestler lo omaggia

Dragon Ball è un'opera da anni acclamata in tutto il mondo, anche celebrità influenti non hanno nascosto la propria passione per il franchise. Una di queste è Zelina Vega, nota wrestler statunitense, che ha deciso di omaggiare Black Freezer in un interessante abito da ring durante un evento live.

Non è la prima volta che Dragon Ball e moda si incontrano, addirittura degli esperti hanno giudicato gli outfit del maestro Muten di Dragon Ball Z come degli abiti costosi e fortemente in voga, ma l'omaggio di Zelina Vega è davvero superlativo.

Recentemente si è tenuto l'evento della WWE Money in the Bank e per questa occasione Zelina Vega, membro del Latino World Order, ha sfoggiato un outfit ispirato al cattivo di Dragon Ball. La combinazione dei colori del costume rimanda all'antagonista della serie Freezer, dopo aver raggiunto la sua potentissima trasformazione.

L'outfit è costituito da un set di reggiseno e shorts con un'aggiunta di coperture sulle braccia e sulle gambe. Per gli accessori ha pensato a delle scarpe da ginnastica dai colori viola, bianco e nero. per rendere il riferimento a Black Freezer ancora più forte. A completare il look è la scritta LWO sul costume, un riferimento alla sua posizione nella scuderia Latino World Order, che vede a capo il leggendario Luchador Rey Mysterio.

Al termine dell'evento, Zelina Vega ha pubblicato un post su Instagram per sfoggiare al meglio l'abito. Tuttavia, la Vega non è stata l'unica wrestler a sfoggiare un costume ispirato ad un anime: anche precedentemente Ronda Rousey, che si è espressa su Vegeta di Dragon Ball, si è presentata sul ring indossando un costume ispirato proprio a Majin Vegeta.