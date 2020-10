Dragon Ball Z: BossLogic sceglie gli attori per C17 e C18 con due eccezionali fan art

In molti, nel corso del tempo, si sono chiesti chi potrebbe interpretare Goku e i tanti altri personaggi di Dragon Ball in un eventuale live action. Non vedremo questo momento a breve, specie considerato l'enorme flop Dragon Ball Evolution, ma per alcuni immaginare non costa nulla.

Ovviamente i nomi che circolano di più sono quelli di attori americani, i più noti a livello mondiale. Il fan BossLogic ci ha regalato nel corso del tempo tante grafiche accattivanti, da Naruto e l'Area 51 dello scorso anno a un The Rock che diventa Saitama di One-Punch Man. Seguendo quest'ultima falsariga, ha adoperato lo stesso metodo per sovrapporre il volto di due attori a C17 e C18 di Dragon Ball Z.

I due androidi nelle immagini che potete osservare nel tweet in basso hanno il volto di Dane DeHaan, apparso in vari film come Valerian e la città dei mille pianeti o The Amazing Spider-Man 2 - Il potere di Electro, e Dove Cameron, attrice e cantante famosa per Liv e Maddie di Disney Channel. I due indubbiamente non sono gemelli come le controparti fumettistiche preparate da Akira Toriyama decenni fa, ma la sovrapposizione degli elementi sugli attori reali rende praticamente veri questi C17 e C18.

Vi piacerebbe se in un eventuale live action di Dragon Ball Z i due androidi avessero questi volti?