Dragon Ball Z: un brillante Metal Cooler nella nuova figure di Tamashii Nations

L’universo di Dragon Ball è pervaso da antagonisti, e quando si parla della serie Z, e delle pellicole con materiale originale prodotte da Toei Animation, è facile trovarne alcuni rimasti relegati a quei film o a spin-off. Tra questi si trova Metal Cooler, forma alternativa del fratello di Freezer, tornato in una figure da collezione.

Lo stesso Cooler è stato introdotto inizialmente tramite Dragon Ball Z: il Destino dei Saiyan, quinto film della serie Z nel quale ricopriva il ruolo di antagonista principale, per poi tornare nel secondo episodio della saga di Super C-17 di Dragon Ball GT, quindi rimanendo non canonico. Passando al film successivo, vista l’accoglienza riservata al personaggio, gli autori pensarono di farlo tornare sotto un’altra veste: 100 miliardi di androidi cloni di Cooler sotto il controllo dell’intelligenza artificiale conosciuta come Big Gete Star.

Ritratto nella sua tipica posa nella nuova figure di Tamashii Nations, Metal Cooler appare ben dettagliato, con un’armatura estremamente riflettente e con diverse articolazioni disponibili. Alto 14 centimetri, il prodotto arriverà sul mercato nel corso dei primi sei mesi del 2024, e per chi fosse interessato ad acquistarlo è già possibile prenotarlo al prezzo di 94,90 euro.

Fateci sapere cosa ne pensate lasciando un commento qui sotto.