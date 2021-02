Dragon Ball Z: Buhan deride gli avversari in questa figure da oltre 300 euro

La Saga di Majin Bu di Dragon Ball Z ci ha regalato evoluzioni uniche e combattimenti straordinari, restando tutt’oggi una delle più apprezzate dalla community. Per celebrare una delle fasi più iconiche di questo arco narrativo, lo studio NC Collectibles ha dato vita a una nuova spettacolare figure da collezione.

Questa statua ritrae Majin Bu in una delle sue versioni più letali, ovvero quella raggiunta in seguito al combattimento con Gohan Supremo. Furioso per aver assistito alla scomparsa del suo fratellino, fuso in Gotenks, e del suo maestro Piccolo, il figlio di Goku si lanciò contro l'essere malvagio, il quale però si dimostrò incredibilmente intelligente e potente.

Per fermarlo definitivamente, Goku provò a utilizzare gli Orecchini Potara assieme a suo figlio, che però venne anticipato dall'avversario e assorbito anch'esso. Conosciuto ora con il nome di Super Buhan, il malvagio antagonista deride gli ultimi Guerrieri Z rimasti.

La figure ritrae Buhan mentre si erge fiero in tutta la sua onnipotenza. Con indosso la tuta da combattimento di Gohan, ossia quella utilizzata per onorare suo padre, il malvagio essere rosa sferra una delle abilità apprese assorbendo Gotenks, il super fantasma kamikaze.

Questo fantastico pezzo da collezione presenta dettagli notevoli, come ad esempio l'ambientazione su cui si staglia il personaggio. Alta 50 centimetri e in scala 1:6, questa statua è disponibile al preordine al prezzo di 300 euro più spese di spedizione. Voi cosa ne pensate, vi piacerebbe acquistarla e aggiungerla alla vostra collezione?

