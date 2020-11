Dragon Ball Z: Bulma adulta continua a conquistare i cuori con questo cosplay di Fabibi

Nel mondo degli anime ci sono vari personaggi che hanno conquistato il cuore dei fan, e uno di questi è Bulma. La ragazza ha accompagnato l'infanzia, l'adolescenza e anche il periodo adulto di tanti lettori e spettatori di Dragon Ball e sequel. L'abbiamo conosciuta all'inizio del viaggio per trovare le Sfere del Drago, quando incontrò Goku.

Ma quella ragazzina è diventata poi sempre più matura man mano che andava avanti Dragon Ball, diventando una giovane donna e poi una mamma. Tanti cosplay ritraggono Bulma da giovane, specie col costume da coniglietta che ha fatto una breve apparizione ma è rimasto il più popolare nel tempo. Ma c'è anche chi si sofferma su altre versioni della donna, quelle più adulte.

A mettersi in gioco con un cosplay di Bulma adulta da Dragon Ball Z è stata Fabibi Cosplayer, che ormai è affezionata al personaggio e a questo mondo. In basso vediamo una sua foto dove vediamo Bulma col vestito rosso e capelli azzurri corti, insieme a foulard giallo al collo, scarpe rosse e calze verdi. Questo outfit è stato creato da Akira Toriyama in occasione della saga di Majin Bu, ma nonostante l'età Bulma non ha di certo perso il fascino che ha fatto perdere la testa a tanti fan.

In questi giorni ricordiamo anche la scomparsa della doppiatrice giapponese di Bulma.