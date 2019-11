Dragon Ball Z: Bulma stuzzica il Maestro Muten in questo sensuale cosplay!

La bellissima cosplayer JessFerraro ha conquistato la prima posizione tra i post con più upvote del mese sul subreddit r/dbz, grazie ad un cosplay davvero "al limite" della sensuale Bunny Bulma. La sua foto ha infatti ottenuto la bellezza di 5200 mi piace in appena una settimana, nonché qualche critica per via di un gesto un po' troppo esplicito.

Come potete vedere in calce, la ragazza ha deciso di scattare la foto insieme al suo fidanzato, che per l'occasione ha ripreso una delle vecchie abitudini del Maestro Muten. Al di là della bellezza dei costumi, qualche utente ha definito lo scatto come una "maniera un po' troppo semplice per ottenere upvote".

Dragon Ball del resto è sempre stata una serie fortemente criticata, soprattutto nel corso della sua prima stagione, per via dell'estrema sessualizzazione subita dalla ragazza, ai tempi sedicenne. Certo per quanto riguarda il cosplay la situazione è decisamente diversa, ma qualche critica è spuntata ugualmente.

Vi ricordiamo che Bulma è il personaggio femminile preferito dai fan della serie, nonché quello con più cosplay dedicati. Al secondo posto troviamo C-18, la moglie di Crilin e subito dopo Chichi, la sposa di Goku.

E voi cosa ne pensate? Vi piace questo cosplay? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante. Nel caso in cui vogliate vedere qualche altro cosplay di Bunny Bulma invece, vi rimandiamo a quello realizzato dalla bellissima Enji Night.