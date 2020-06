Dragon Ball Z: il Burning Attack di Trunks ricreato in un simpatico video stop motion

Le battute iniziale della Saga degli Androidi di Dragon Ball Z ci hanno mostrato l'arrivo sul pianeta Terra di Lord Freezer e di suo padre, Re Cold. I piani della famiglia Freezer sono stati quasi immediatamente fermati da un personaggio misterioso, mai visto prima, un ragazzo proveniente dal futuro, Trunks, figlio di Vegeta e Bulma.

La prima apparizione di Trunks fu accolta in maniera incredibile dai fan, e nonostante siano ormai passati circa 20 anni dall'episodio "Il Ragazzo Misterioso", rimane ancora tra i personaggi più apprezzati dell'intera opera di Akira Toriyama, ed ha anche ottenuto una saga in Dragon Ball Super. Proveniente da una linea temporale alternativa, Trunks è stato in grado di eliminare il potente Freezer, trasformandosi in Super Saiyan e tagliandolo con la sua preziosa spada.

Solo in seguito si scoprirà il motivo che ha spinto Trunks a tornare nel passato, ovvero salvare Goku, affetto da una grave malattia cardiaca che lo avrebbe ucciso nell'arco di tre anni, per permettergli di difendere il mondo dalla minaccia degli androidi. Nonostante il suo piano, Trunks scoprirà che lo stesso passato ha subito diversi cambiamenti, rendendo ancora più incerte le sorti della Terra e di Goku.

Vista la strepitosa tecnica usata da Trunks per liberarsi facilmente di Freezer, ovvero il Burning Attack, un fan ha deciso di ricrearla, frame per frame, in un video stop motion, con protagonista naturalmente una action figure di Trunks del Futuro. Potete trovare il video in questione, con tanto di confronto con la sequenza anime, in calce alla notizia.

Ricordiamo che di recente è stato realizzato anche un video stop motion di Goku Vs Vegeta.