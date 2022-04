Dragon Ball Z: Butter e Genew nella realtà grazie a questo lavoro di un grafico

L'immaginario di Dragon Ball è ormai parte della cultura di massa tant'è che esistono numerosi progetti paralleli alla serie originali tra videogiochi, film originali e altro ancora. Esistono però anche artisti piuttosto talentuosi, che operano in settori diversi da quelli dell'animazione e del fumetto, che dedicano le loro creazioni al franchise.

Straordinarie, a tal proposito, sono le creazioni di Raf Grassetti, art director di God of War, che ha dedicato a Dragon Ball alcune illustrazioni originali. Sulla stessa scia del noto creativo, anche Oscar Perez Ayala, artista 3D e che lavora da altre vent'anni nel mondo dei videogiochi, ha voluto provare a realizzare una fan-art originale con il suo iconico stile.

Oscar, dunque, ne ha approfittato per realizzare e condividere in rete la sua personale interpretazione di Butter e Ginew, due esponenti della squadra Ginew. Il risultato in questione, che potete apprezzare a dovere in calce alla notizia, ritrae dunque il probabile aspetto nella realtà dei due scagnozzi di Freezer. Le sue rappresentazioni grafiche potete apprezzarle a dovere grazie ai post tratti dal suo profilo ufficiale in calce alla notizia.

