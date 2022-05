Dragon Ball Z, Buu Studio realizza una statua di Majin Buu in scala reale da 3000 euro

La saga di Dragon Ball Z continua ancora oggi ad alimentare una community di milioni di appassionati in tutto il mondo. Non per nulla, il capolavoro di Akira Toriyama è tra i titoli più popolari della cultura anime e manga, merito anche della diffusione internazionale della serie.

I fan dell'opera sono davvero nell'ordine delle centinaia di migliaia di unità, vi basti pensare che lo stesso doppiatore di Piccolo possiede un'incredibile collezioni di modellini in scala. il merchandising di Dragon Ball, dopotutto, è tra i più floridi nel Sol Levante e molte compagnie realizzano molto spesso statuette originali per omaggiare il capolavoro di Toriyama.

Buu Studio, in particolar modo, ha voluto azzardare per proporre una figure davvero particolare. L'azienda, infatti, ha realizzato una ricostruzione in scala 1:1, ovvero nelle dimensioni reali, di Kid Buu, l'ultima forma dello storico villain. Si tratta più che altro di una statua da collezione da 182 cm, base compresa, proposta però al costo imponente di 2950 euro, di cui 800 da scalare al momento del preordine. Per chi non avesse tutte queste risorse a disposizione, lo studio ha proposto altre varianti, in scala 1:2, 1:4 e 1:6, proposte rispettivamente al costo di 1280, 485 e 285 euro.

Prima di salutarvi, che ne dite di recuperare la live completa di Everyeye con ospite Gianluca Iacono, la voce di Vegeta? Diteci cosa ne pensate di questa statua da collezione con un commento qua sotto.