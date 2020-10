Dragon Ball Z: C18 vi colpirà in questo cosplay di Tenkou

C18 è una delle protagoniste più amate di Dragon Ball Z. Ha effettivamente poca concorrenza - all'inizio doveva infatti scontrarsi solo con Bulma, Chichi e Videl - ma è riuscita comunque a conquistarsi tantissimo pubblico. Non sono pochi i cosplay oppure le statuette di C18 realizzate, alcune di queste anche costose, dimostrando che ha mercato.

Ma oggi soffermiamoci su un nuovo cosplay, realizzato da Tenkou. La ragazza si è fatta fotografare in una landa apparentemente desolata per mostrare il suo nuovo cosplay di C18. L'androide biondo di Dragon Ball Z appare con i suoi classici vestiti: giacca e gonna di jeans, maglietta nera con maniche lunghe a righe bianche e nere, cintura marrone con fibbia dorata, calze nere. Anche se nella foto non si vedono, sicuramente indossa anche i tipici stivali di C18.

Sul viso, oltre gli orecchini che hanno poco a che fare col personaggio, spiccano ovviamente i capelli biondi ma soprattutto gli occhi completamente azzurri. La posa col pugno alzato poi indica l'intenzione di combattere contro chi ha davanti. Cosa ne pensate della realizzazione di questo personaggio di Dragon Ball Z?

Anche BossLogic ha provato a proporre i suoi androidi, mostrando in una fan art l'attrice Dove Cameron nei panni di C18.