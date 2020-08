Dragon Ball Z: C18 colpisce nel cosplay perfetto di Enji Night

Dragon Ball Z è un anime storico e che non a caso viene ritrasmesso in continuazione in ogni parte del mondo. Akira Toriyama è riuscito a creare personaggi leggendari la cui fama dura ancora oggi. Con l'avvento delle fiere del fumetto anche nel mondo occidentale poi sono sorti anche i cosplay, e ovviamente molti sono dedicati a Dragon Ball.

Qualcuno di questi è dedicato a C-18, la bella androide bionda inserita dapprima come nemico e poi come alleata nella terza fase di Dragon Ball Z. Durante la serie l'abbiamo vista con outfit leggermente diversi l'uno dall'altro e c'è chi ha deciso di replicarla in più modi possibile. La cosplayer Enji Night aveva deciso di creare un cosplay di C-18 qualche mese fa quando l'androide aveva la maglietta bianca e il gilet nero.

Stavolta invece la stessa cosplayer ha deciso di usare un altro set di vestiti per C-18 presentandoci quindi il travestimento che vediamo in calce. Questo nuovo cosplay di C-18 stavolta ha la classica giacca e gonna di jeans, con una maglietta nera attillata e le maniche bianche con strisce nere. Sulla schiena poi campeggia il vistoso logo del Red Ribbon. Quale C-18 preferite? Quella con maglia bianca o con la maglia nera?