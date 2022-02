Dragon Ball Z: C18 in un cosplay di una modella russa

Dima Batalov è una delle tante cosplayer di origine russa che popolano i social. Come tante altre, cresciute negli anni '90 e 2000, è una grande appassionata di Dragon Ball, mostrandolo più volte sul suo profilo Instagram. Uno dei suoi personaggi femminili preferiti è stato introdotto in Dragon Ball Super, come dimostrato dai cosplay di Kefla.

Essendo stata una serie a grandissima presenza maschile, il Dragon Ball originale infatti non ha mai regalato al pubblico tante combattenti. Sono state pochissime a calcare i grandi palcoscenici, con le saiyan dell'altro universo che sono state brave a tenere testa ai guerrieri maschi più forti, con tecniche e caparbietà. C'è anche un'altra guerriera che però fu introdotta in Dragon Ball Z.

C18 è stata per tanti anni l'unica combattente femminile di Dragon Ball e questa capacità le ha dato una marcia in più rispetto a quelle che erano le due donne storiche della serie, Bulma e Chichi. In realtà C18 comunque non è riuscita a essere particolarmente centrale nella storia, se non durante la prima fase della saga in cui è apparsa, dando poco contributo negli scontri principali.

Rimane comunque un personaggio amato, e proprio Dima Batalov veste i panni di C18 in questo cosplay dove l'androide si sbarazza dei panni del Red Ribbon e veste con una maglia e una giacca tutta sua. La cosplayer ha poi creato anche un cosplay di Trish Una da Jojo, cambiando così franchise.