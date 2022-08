Dragon Ball Z: C18 incanta in questo cosplay creato a Acky Foxy

Dopo tanti tentativi, Crilin è riuscito a trovare una donna da sposare. Durante la saga di Garlic Junior, il combattente terrestre trovò la compagnia di Marion, una ragazza molto simile a Bulma ma dal carattere molto più spensierato. Fu necessario, nell'anime, superare questa fase filler per giungere alla saga degli androidi di Dragon Ball Z.

Questa saga non fu semplice per i protagonisti, dato che Goku si ammalò di una malattia cardiaca molto grave. Il protagonista di Dragon Ball Z fu salvato dalla medicina portata da Trunks del futuro, ma intanto i guerrieri Z furono costretti a vedersela da soli contro i due temibili androidi C17 e C18. La battaglia andò proprio in favore di questi ultimi, anche se la gemella simpatizzò subito per Crilin. I due poi si sono sposati e C18 è diventata un membro importante di Dragon Ball Z, tornando anche in Dragon Ball Super.

La cosplayer Acky Foxy ha scelto proprio la donna, una delle poche combattenti della serie, per i suoi scatti. Questo cosplay di C18 ai tempi del Red Ribbon con giacca di jeans e maglietta con maniche a righe ha un aspetto molto più dolce della controparte dell'anime, e forse qui ha già conosciuto Crilin e non è più intenzionata a distruggere l'umanità.

La coppia generatasi è molto amata, e infatti un fan ha dedicato un video a C18 e Crilin.