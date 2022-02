Dragon Ball Z: C18 in nove stili diversi, ecco l'androide in Naruto, Bleach e altri anime

Akira Toriyama ha uno stile ben definito che è stato poi ripreso dai character designer di Dragon Ball Z per tutta la durata dell'anime. C18 per esempio è sempre riconoscibile: fronte alta, occhi a mandorla molto affilati e una certa proporzione nelle altre parti del viso la rendono unica e non replicabile.

Cosa succederebbe però se C18 venisse ricreata con gli stili di altri mangaka o di altri character designer, diventando quindi a tutti gli effetti non più un personaggio di Dragon Ball ma di altri anime? A dare la risposta ci pensa la fan art di Abelveraart, un disegnatore che ha deciso di cimentarsi nell'impresa.

Nell'immagine disponibile in basso, gli stili scelti sono nove: si parte con Dragon Ball, quello originale, e si passa poi a Naruto e Jojo, che già iniziano a trasformare nettamente C18. Via via ci sono tutti gli altri anime come Cowboy Bebop, L'Attacco dei Giganti, Demon Slayer, One-Punch Man, Ghost in the Shell e infine Bleach. Abelveraart riesce sicuramente nell'impresa centrando i dettagli principali di C18 e trasponendoli in altri stili di disegno. Qual è la versione che vi piace di più?

Abelveraart ha fatto lo stesso con Cell in passato, ma il disegnatore non è l'unico. Ricordate il Goku di A2TWillDraw?