Dragon Ball Z: una C18 molto osé nel cosplay di Termina

La bella bionda C18 ha fatto girare la testa a tanti fan di Dragon Ball Z. A sorpresa però nell'anime si è sposata con Crilin con cui ha avuto anche la piccola Marron. Nonostante ciò non ha perso il suo fare freddo e distaccato, mostrando in particolare un forte attaccamento ai soldi sia nella vecchia saga che nel recente Dragon Ball Super.

Questa freddezza però è accattivante per alcuni, mentre per altri basta un po' di sana sensualità. Ed è proprio quella che presenta Terminacosplay, ragazza che ha deciso di entrare nel mondo di Dragon Ball Z per presentarci la sua versione di C18. L'androide bionda è conosciuta anche per i suoi vestiti classici, con il giacchetto di jeans sopra una maglia nera, insieme a una gonna. Di tutto questo non c'è quasi traccia nella foto che vedrete in calce.

Termina ha pubblicato un piccolo album dove le prime due foto sono dedicate al cosplay di C18 di Dragon Ball Z, mentre le altre a vari personaggi. E in queste due prime foto oltre ai capelli biondi si può certamente notare il fisico della cosplayer che non manca di mettere in mostra le sue grazie. Nella seconda foto addirittura rimuove il costume e sfrutta una striscia bianca per censurarsi parzialmente. Oltre al giacchetto di jeans che non manca mai, intorno a lei ci sono le Sette Sfere del Drago che probabilmente in molti non avranno neanche notato. Vi piacerebbe vedere questa C18 in Dragon Ball Z?

Ci sono anche altri travestimenti dedicati alla bella bionda: KendelB ci ha mostrato la sua C18, così come ha fatto Palmacosplay con la sua C18 molto classica.