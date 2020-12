Dragon Ball Z: C18 è perfetta nel cosplay realizzato da Enji Night

Il fenomeno dei cosplay è diventato ormai ben radicato nella società e sta prendendo sempre più piede. Grazie a questi cosplayer vediamo videogiochi, serie TV, anime e manga famosi e non arrivare nel mondo reale in carne e ossa. In quanto manga e anime più famoso di sempre, inevitabilmente ci sono tanti cosplay su Dragon Ball e i suoi personaggi.

Qualche mese fa vi abbiamo portato le ottime realizzazioni di Enji Night, cosplayer diventata più volte virale su Instagram. Tempo fa aveva deciso di proporre il suo cosplay di C18 con maglia bianca e giacchetta nera che fu reputato perfetto dai fan. Replicò qualche giorno dopo con il secondo vestito di C18, ovvero quello con maglia nera e giacca di jeans. Ancora una volta, riscosse grande successo.

A distanza di mesi, Enji Night ha deciso ancora una volta di tornare sul mondo di Dragon Ball Z con un cosplay di C18 praticamente perfetto, come potete vedere nelle foto in basso. Riprendendo il vestito composto da giacca e gonna di jeans e maglia nera con maniche a righe, Enji Night stavolta si precipita in un ambiente esterno per mettersi in varie pose e mostrare ancora una volta la sua perfetta androide bionda. In pochi giorni, le foto hanno superato i 60000 likes, dimostrando quanto è apprezzato il lavoro della cosplayer.