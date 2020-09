Dragon Ball Z: C18 è splendida e provocante nel cosplay di Itsroxy

L'androide 18 è uno dei personaggi femminili di Dragon Ball Z. Non che ce ne siano tanti nel mondo creato da Akira Toriyama, dato che praticamente per tantissimo tempo l'unica è stata Bulma, intervallata ogni tanto da Chichi e Laura. Ma l'ingresso nel cast della biondina è stato travolgente.

Ancora oggi C18 è una delle protagoniste del mondo dei cosplay di Dragon Ball Z. L'abbiamo vista in ogni modo, sia con abiti normali come presentato nel perfetto cosplay di Enji Night oppure in una versione diversa ad esempio in quella in costume creata da Meryl-sama. Ognuna ci aggiunge un po' del suo tocco che sia una lieve modifica ai vestiti, al trucco o alla posa.

Nel cosplay che vi presentiamo oggi di C18 la vediamo in una posa particolare e che vuole essere più seducente. Il cosplay di C18 di Itsroxycos ha già avuto il parere positivo di molti fan, diventando virale e rimbalzando su vari social della rete. Nella foto in basso vediamo C18 con il canonico vestito nero a maniche rigate e la gonna di jeans, mentre i capelli biondi scendono sul viso. Gli occhi azzurri spiccano e, nonostante il sorrisetto, conferiscono un'aura più glaciale.

Vi convince questo cosplay a tema Dragon Ball Z? Fatecelo sapere nei commenti.