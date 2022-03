Dragon Ball Z: il cannone Galick di Vegeta nell'ultima figure di Temple Studio

La saga di Dragon Ball Z si è aperta con l'arco narrativo dedicato all'arrivo dei Saiyan sulla Terra, in particolar modo da Vegeta che da quel momento in avanti sarebbe diventato un'icona del capolavoro di Akira Toriyama. Il Principe dei Saiyan, sin dalla sua prima apparizione, si è sempre rivelato un geniale combattente.

Oggi stabilire chi sia realmente più forte tra Goku e Vegeta è molto complesso, visto anche l'introduzione dell'Ultra Ego che ha riequilibrato i livelli tra i due personaggi, tuttavia le cose erano in passato ben diverse. Al primo arrivo sulla Terra di Vegeta, infatti, il Saiyan era nettamente superiore al protagonista che non riuscì infatti a spuntarla contro i numerosi assi nella manica dell'avversario e alla sua maggiore esperienza.

Proprio per questo, Temple Studio ha voluto omaggiare il Principe con un modellino in scala dedicato, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, che ritrae il noto antieroe mentre scaglia il suo asso nella manica: il cannone Galick. La figure è già disponibile al preordine al costo totale di 317 dollari, di cui 100 da scalare al momento dell'acquisto come acconto. L'azienda fa sapere che la statuetta verrà prodotta in una quantità limitata di 150 pezzi con la consegna prevista durante il terzo quadrimestre del 2022.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo modellino in scala, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.