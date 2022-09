Dragon Ball Z: Cell diventa un guerriero samurai grazie a LuckyKay Studio

Il franchise di Dragon Ball Z gode di un merchandising straordinario, forte del grande successo del capolavoro di Akira Toriyama che continua ad arricchirsi di nuovi progetti che contribuiscono a variegare la disponibilità di oggetti a tema. Di tanto in tanto, però, emergono anche creazioni piuttosto originali.

Finalmente qualcosa inizia a muoversi in merito al futuro di DB Super che, per il 2023, dovrebbe trovare ben due progetti televisivi: un web anime e il sequel. Il secondo dovrebbe arrivare ad una manciata di mesi di distanza dal primo, anche se attualmente non abbiamo alcuna conferma ufficiale salvo le consuete voci di corridoio.

Nel frattempo, tuttavia, continuano ad emergere in rete straordinarie collaborazioni, come la recente partnership con Swatch, e modellini in scala, l'ultimo di essi a cura di LuckyKay Studio. L'azienda, infatti, ha voluto omaggiare un volto noto del franchise, l'antagonista Cell, in una reinterpretazione originale che immagina il celebre villain nei panni di un guerriero samurai. La statuetta in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, è già preordinabile attraverso un acconto di 100 euro di cui ulteriori 130 euro da saldare al momento della spedizione nell'ultimo trimestre del 2022.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa rivisitazione di Cell nei panni di un samurai? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.