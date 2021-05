Dragon Ball Z: Cell inquietante e realistico in questa fantastica statuetta

I personaggi degli anime sono spesso molto meno inquietanti di quanto potrebbero essere nella realtà. Certe caratteristiche infatti non sono ben riprodotte nei disegni e per questo negli ultimi anni ci sono molti fan che cercano di riprodurre i loro antagonisti preferiti in versione realistica. Il Cell realistico di Dragon Ball Z ne è un esempio.

Il nemico apparso durante la saga degli androidi di Dragon Ball Z aveva le sembianze di un insetto che nell'anime era reso meno inquietante di quanto fosse. Trasformazione dopo trasformazione, Cell si è avvicinato sempre di più a sembianze umane, assorbendo i cyborg C-17 e C-18, fino ad arrivare alla forma finale.

Tuttavia non perde alcune delle sue caratteristiche più animalesche e una statua di Cell in versione realistica ci fa osservare tutti questi dettagli che spesso passano inosservati. Nelle immagini in basso pubblicate da Mundo Kame, Cell si sta caricando di Ki per un attacco e la sua posa ci permette di guardare il carapace, le ali insettoidi, le vene che spiccano sulla pelle e tanti altri dettagli minori ma che danno un'immagine molto più inquietante dell'antagonista di Dragon Ball Z.

Il corpo di Cell ha tanti segreti che vengono rivelati nell'anime di Dragon Ball Z e che lo rendono quindi un avversario temibile.