Dragon Ball Z: Cell non è mai stato così perfetto come in questa figure da oltre 500 euro

All'interno di tutta la mitologia di Dragon Ball sono presenti innumerevoli villain, alcuni dei quali che hanno più o meno complicato la vita dei nostri eroi. Uno di essi, in particolare, ha fatto da trampolino di lancio al secondo livello del Super Saiyan nonché acceso i riflettori unicamente su un personaggio, Gohan.

Stiamo parlando ovviamente di Cell, la creatura definitiva del Dr. Gelo che dopo aver assorbito C-17 e C-18 è diventato praticamente inarrestabile. Solo l'intervento di Gohan, colui che doveva diventare il nuovo protagonista secondo i piani iniziali di Akira Toriyama, ha permesso alla Terra di liberarsi di una minaccia potente e pericolosa.

Il tutto è iniziato a causa della decisione più scellerata mai intrapresa da Goku che ha gettato il proprio figlio nel cuore della battaglia. Ad ogni modo, Sculpting Soul Studio ha recentemente dedicato il suo ultimo modellino in scala a tema Dragon Ball Z proprio all'iconico villain in forma perfetta e in due differenti versioni: una alta 39 cm e un'altra ben 53 cm, entrambi proposti rispettivamente al prezzo di 365 e 565 euro. Potete dare un'occhiata alla figure in questione nella galleria di immagini allegata in calce alla notizia.

