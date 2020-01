Dragon Ball Z: Cell ottiene i poteri di Iron Man in una splendida fan art

Negli ultimi tempi moltissimi fan hanno cercato di introdurre i carismatici personaggi dell'universo Marvel nell'immaginario giapponese, rappresentato nel settore anime anche da opere come Dragon Ball Z. Proprio a questo proposito, oggi abbiamo deciso di mostrarvi uno dei crossover più originali degli ultimi mesi: quello tra Cell e Iron Man.

La bellissima fan art di AzizDraws visibile in calce infatti, ritrae niente meno che l'organismo artificiale del Dottor Gero reinventato in chiave Marvel, immaginato per l'occasione con indosso l'armatura del brillante Tony Stark. L'esoscheletro vanta, tra i tanti power up, anche dei potentissimi convertitori in grado di assorbire e tramutare diverse forme di energia, ideali per resistere agli attacchi dei Guerrieri Z.

Nell'opera di Akira Toriyama, Cell viene dipinto come un ibrido genetico concepito con l'obiettivo di diventare il più potente organismo dell'universo, addirittura superiore a Goku e Vegeta. Dopo aver assorbito C-17 e C-18 il villain riesce, in effetti, nella sua missione, finendo però per essere indebolito da Gohan e sconfitto grazie al sacrificio del protagonista.

E voi cosa ne pensate? Vi piace l'artwork? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste fan di Cell poi, vi consigliamo di dare un'occhiata ai primi sketch di Akira Toriyama, in cui il personaggio veniva rappresentato in maniera completamente differente, oltre che al nostro confronto tra Cell e il nuovo villain Moro.