Dragon Ball Z: Cell raggiunge la forma perfetta nella figure di Windseeker

Nella serie di Dragon Ball Z Akira Toriyama ha deciso di stravolgere completamente l’universo di Goku e compagni introducendo razze aliene, imperatori galattici e scienziati in grado di dare vita a creature dalla potenza inaudita. L’opera definitiva del Dr. Gelo è Cell, tornato in una nuova figure da collezione targata Windseeker Studio.

All’antagonista, considerato uno dei migliori villain dell’intera storia di Dragon Ball, è stato dedicato anche uno spazio all’interno del film Dragon Ball Super: Super Hero, come arma finale da utilizzare contro Gohan e Piccolo. Nonostante le varie critiche rivolte a Cell Max, per la mancanza di personalità e dialoghi di spessore, il ritorno in azione dell’androide perfetto ha riacceso la passione di molti fan nei suoi confronti, e molti potranno presto aggiungere una sua figure alle loro collezioni.

Presentata attraverso le immagini che trovate in calce, la nuova figure di Cell di Windseeker Studio sembra ben realizzata. Posta su una base rocciosa, la statua è alta 45 centimetri, arriverà sul mercato nel corso del 2023, ed è già prenotabile al prezzo di 385 euro. Sarà possibile cambiare il busto dell’androide, così come il braccio destro, e nella confezione sarà presente anche la capsula contenitiva che all’inizio della saga degli androidi conteneva l’embrione di Cell.

In conclusione, ricordiamo che anche Trunks Full Power ha ricevuto una nuova figure da collezione, e vi lasciamo scoprire come gli ideali di Piccolo derivino da Darwin.