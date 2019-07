Dragon Ball Z: Cell diventa un samurai in una fantastica fan art

Tornando a guardare indietro, sono molti i cattivi dell'opera di Akira Toriyama, Dragon Ball Z, che dopo essere stati sconfitti da Goku e i suoi compagni, sono tornati in vita. Majin Bu tornò in vita come "Fat Bu" e Uub dopo la fine della serie Z, Freezer tornò in vita in Dragon Ball Super ed entrambi gli Androidi combattono a fianco dei Saiyan.

Tra tutti i vari cattivi, tuttavia, uno che non ha mai fatto il suo ritorno è Cell. Tuttavia, un fan ha deciso di farlo tornare attraverso una meravigliosa fan art. L'utente conosciuto su Reddit come Kenji_893 che realizzato un'incredibile interpretazione di Cell Forma Perfetta nei panni di un samurai, con indosso una bellissima armatura risalente al Giappone feudale.

Potete trovare il bellissima disegno in calce alla news, che si dimostra molto ben realizzato e pieno di dettagli che rendono sicuramente onore al personaggio. Ricordiamo che Perfect Cell è la terza forma del personaggio, ottenuta dopo aver assorbito gli Androidi C-17 e C-18. Cell infine fu sconfitto da Gohan Super Saiyan 2.

Nonostante non abbiamo mai assistito al suo ritorno, si vocifera che potrebbe fare in suo ritorno nel franchise, magari in una seconda stagione di Dragon Ball Super.

Infine, vi consigliamo di dare un'occhiata ad un bellissimo cosplay di coppia di Goku Super Saiyan 3 e C-18, mentre uno dei primi script della serie Z è finito all'asta.