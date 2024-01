Dragon Ball Z: le censure più assurde dell'anime

Nel corso degli anni Dragon Ball Z ha subito diverse censure in Italia, un po' figlie dell'epoca e un po' davvero assurde: vediamo assieme quali sono state quelle sopra le righe, senza senso o che adesso ci fanno davvero sorridere.

Partiamo con un grande classico: la colorazione del sangue che viene cambiata. Soprattutto durante lo scontro con Radish, per diminuire il tono della violenza, il sangue diventa nero, cosa che in realtà accadeva spesso. E intanto ecco tutte le volte che Goku ha perso in Dragon Ball Z.

Anche la testa di un cyborg fatta di circuiti non poteva salvarsi: in Italia era infatti stata tagliata la scena in cui Cell schiaccia e distrugge la testa di C-16.

Anche Babidi muore fuori campo: era stata eliminata la scena in cui Majin Bu lo uccide facendo diventare il tutto una narrazione off-screen per non far vedere quel momento.

C'è poi la scena rimossa in cui Freezer lecca il sangue dalla ferita di Crilin: una scena che dimostrava l'enorme crudeltà del personaggio ma che in Italia evidentemente era un po' troppo.

Comunque ecco tutte le censure che la prima parte di Dragon Ball ha subito su Italia 1, forse di più di quelle di Dragon Ball Z.

Ma voi le ricordavate tutte? Avete poi visto la scena originale? Diteci la vostra nei commenti!