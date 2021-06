Dragon Ball Z, chi è il più forte tra i Majin Bu? La classifica ufficiale

30 anni fa Goku si trasformava per la prima volta in Super Saiyan segnando una nuova epoca per Dragon Ball Z. Da allora, tuttavia, i livelli di potere a cui Akira Toriyama stava lavorando hanno gradualmente iniziato a perdere di senso. Ad ogni modo, nonostante ciò, è possibile stilare una classifica delle più forti forme di Majin Bu.

Bisogna diffidare dalle molte guide sui livelli di potere che si rintracciano in rete dal momento che quelle ufficiali diventano via via più sporadiche man mano che i livelli crescono esponenzialmente. Già dopo l'introduzione del Super Saiyan, infatti, Akira Toriyama evitò dove possibile di dare numeri onde evitare errori e buchi di trama con tutti i vari power-up che avrebbe introdotto da quel momento in avanti. In ogni caso, la forma meno potente del mostro rosa, tralasciando le due varianti in cui si divide nettamente più deboli, è sicuramente la sua forma cosiddetta "grassa", quella che non riesce a reggere il confronto con Goku Super Saiyan 3 nemmeno a massima potenza.

La variante più potente è sicuramente quella conosciuta come Super Bu, con Kid Bu nel mezzo tra le due forme. Una piccola parentesi va tuttavia aggiunta nei riguardi di Super Bu in quanto grazie a coloro che assorbe cresce ulteriormente in termini di forza. Tra esse, quella che siede al vertice è la variante in cui assorbe Gohan Supremo che è leggermente più forte persino di Gotenks Super Saiyan 3.

Ovviamente si tratta di una classifica ufficiale solo di nome dal momento che l'autore non ha più aggiornato a dovere i vari livelli di potere. E voi siete d'accordo con questa breve analisi? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.