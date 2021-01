Dragon Ball Z: chi è il personaggio più forte in assoluto? Parliamone

Abbiamo assistito le gesta di Goku in Dragon Ball e lo abbiamo visto crescere nel corso delle varie saghe. Lo abbiamo visto affermarsi come uno dei guerrieri più potenti della galassia in Dragon Ball Z, l'anime più famoso che ci sia. Ma chi è il guerriero più potente apparso nel corso di queste saghe? Scopriamolo.

Facciamo però alcune precisazioni: per questa valutazione verrà presa in considerazione solo la fase di Dragon Ball relativa al manga originale di Akira Toriyama, ad eccezione degli ultimissimi episodi dove assistiamo all'arrivo di Ub e all'ultimo torneo Tenkaichi della saga dato che con la presenza di Dragon Ball Super le cose potrebbero cambiare notevolmente di capitolo in capitolo. Inoltre, verranno presi in considerazione soltanto i personaggi singoli, escludendo quindi Vegeth che avrebbe sicuramente vinto in questa gara.

Per decidere chi è il personaggio più forte di Dragon Ball Z inevitabilmente si deve andare avanti fino all'ultima saga ideata da Akira Toriyama, ovvero quella di Majin Bu. È qui infatti che i protagonisti arrivano all'apice e appaiono i nemici più forti. Abbiamo quindi tre papabili guerrieri: il protagonista Goku, il figlio Gohan e il nemico Majin Bu.

Goku dimostra di saper reggere l'onda d'urto di Bu col suo Super Saiyan di terzo livello, ma le energie necessarie gli impediscono di essere un combattente all'altezza nel medio e lungo termine. Bu di conseguenza è più forte di Goku, ma a sua volta il mostro rosa viene scavalcato dalla potenza di Gohan. Il mezzo saiyan, con la forma denominata Gohan Supremo, diventa infatti il guerriero più forte con un potere superiore anche a quello del Super Saiyan 3. Mette infatti in estrema difficoltà Majin Bu che deve ricorrere all'assorbimento di Gotenks e Piccolo per riuscire a tenere botta.

Anche nella sua forma originale, Majin Bu avrebbe difficoltà contro Gohan Supremo che quindi secondo noi è il guerriero più forte di Dragon Ball Z. D'altronde, lo stesso Daizenshu 2, uno dei databook su Dragon Ball, lo definisce come "il guerriero più forte". E secondo voi invece chi è il guerriero più forte di Dragon Ball Z?