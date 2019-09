Dragon Ball Z: ecco chi può sconfiggere Saitama secondo l'illustrazione di un fan

Tutti gli appassionati di One-Punch Man sanno che Saitama è alla perenne ricerca di un personaggio che possa resistere a più di un suo pugno nella serie che lo vede protagonista. Finora, dopo 116 capitoli e due stagioni dell'anime, la cosa non ha avuto grossi risultati, quindi forse è il momento di cercare in altri franchise, come Dragon Ball Z.

La serie di Dragon Ball vede come protagonisti tanti personaggi in grado di distruggere non solo città, ma anche interi pianeti con lo schiocco delle dita. Un fan ha deciso di scegliere quindi tra questi un antagonista che potesse dare del filo da torcere a Saitama di One-Punch Man.

La scelta di Lynxer0 è ricaduta su Freezer. Il nemico galattico di Goku e compagni è il soggetto principale di quest'illustrazione che potete vedere in calce, realizzata dall'artista negativesd09 di Tumblr, dove il malvagio si trova nella sua ultima trasformazione e sferra un pugno a Saitama che provoca visibilmente dolore nell'eroe.

Una cosa finora mai successa in One-Punch Man, dove il protagonista è riuscito a schivare, respingere o incassare attacchi come se nulla fosse e soprattutto senza subire dolore o ferite. Cosa pensate del possibile scontro tra i due personaggi? A proposito di Freezer, recentemente sono stati rivelati alcuni design di Akira Toriyama per questa razza di Dragon Ball Z.