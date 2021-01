Dragon Ball Z: ecco chi sono i terrestri più forti, dal peggiore al migliore

Inizialmente guerrieri potentissimi rispetto agli altri, gli umani di Dragon Ball sono stati degli elementi fondamentali della saga delle Sette Sfere almeno fino all'inizio di Dragon Ball Z. Da lì in poi, seppur con contributi di varia entità, sono pian piano caduti nel dimenticatoio per lasciare spazio ai saiyan, Goku e Vegeta in particolare.

Nessuno dei terrestri si avvicina a essere il guerriero più forte di Dragon Ball Z, nonostante ciò sono sicuramente dei combattenti potentissimi rispetto alla media e darebbero filo da torcere a tanti nemici. Ma chi è il più forte? Ecco chi sono i cinque terrestri più forti di Dragon Ball Z, dal peggiore al migliore.

Al quinto posto scegliamo il Maestro Muten. Pur essendo stato lontano dalle scene per lungo tempo, in particolare dopo la conclusione dei primi tornei Tenkaichi che lo videro scavalcato dalle nuove generazioni, l'eremita della tartaruga è ancora un guerriero potentissimo e soprattutto esperto. Le sue gesta in Dragon Ball Super fanno capire che, seppur non all'altezza dei giovani, ha ancora degli assi nella manica da usare.

Al quarto posto c'è un suo allievo, Yamcha. L'ex bandito si è distinto più volte durante la saga di Dragon Ball, pur non superando mai i quarti di finale del torneo Tenkaichi. Con i livelli di potenza rivelati nei Daizenshuu però si deduce che è uno dei guerrieri più forti dell'umanità. Subito dopo, al terzo posto, c'è stato il suo rivale Tenshinhan. Anche lui sparito come gli altri umani dopo la saga dei saiyan, è l'allievo più forte della scuola della gru e ha in dote diverse tecniche letali.

Al secondo posto mettiamo quello riconosciuto spesso come l'umano più potente, ovvero Crilin. Il ragazzo ha avuto spesso un ruolo di rilievo, partecipando anche alle battaglie su Namek dove ha affrontato addirittura Freezer. Il migliore amico di Goku, seppur sia diventato quasi un meme per le tante volte in cui è morto, è stato il guerriero umano più forte di Dragon Ball Z quasi fino alla conclusione.

E proprio negli ultimissimi capitoli del manga e negli ultimi episodi dell'anime di Dragon Ball Z che appare il nuovo umano più potente, ovvero Ub. In quanto reincarnazione di Majin Bu, ha poteri che neanche lui riesce a comprendere ma nel confronto con Goku al torneo Tenkaichi ha dimostrato di saperci fare. E Dragon Ball Super ha mostrato il perché. Qual è invece secondo voi il guerriero umano più forte?