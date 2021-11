Dragon Ball Z: che fine hanno fatto le cicatrici di Vegeta?

Una serie tanto longeva quanto quella di Dragon Ball è più soggetta ad errori in fase di produzione, seppur non tutti posso sempre realmente definirsi come tali. Nonostante alcuni punti dell'anime siano di fatto veri e propri strafalcioni, in altri casi la community non è invece riuscita a trovare una risposta soddisfacente per tutti.

Non sono in molti, infatti, che ricordano questa scena con Crilin in cui per appena un istante di nemmeno un secondo cambia improvvisamente abbigliamento durante la Saga di Freezer sul Pianeta Namek. Ovviamente non esistono solo errori tecnici all'interno della serie, alcuni infatti sono incoerenze e buchi di trama innescati proprio da Akira Toriyama, il papà di Dragon Ball.

A tal proposito, in una scena dell'anime vediamo Vegeta a torso nudo durante il suo arrivo sulla Terra dopo la sconfitta di Freezer mentre si cambia con nuovi abiti. In quel frangente il Principe si mostra pieno di cicatrici, tuttavia nella Saga di Majin Buu le cose sembrano cambiare. Durante un allenamento col figlio, infatti, Vegeta è nuovamente a torso nudo ma non presenta questa volta alcuna cicatrice. Sono tante le teorie a riguardo, tuttavia le due ipotesi più forti si dividono tra chi crede che sia solo un errore e chi, invece, è convinto siano ferite superficiali che nel tempo sono semplicemente guarite e di conseguenza sparite.

Il tutto, ovviamente, è al netto dei senzou che non sembrano avere capacità in tal senso. Secondo voi quelle cicatrici sono frutto di un errore tecnico o si tratta solo di ferite guarite nel tempo? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.