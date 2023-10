Dragon Ball Z, i cinque errori più fatali di Goku

Goku è uno dei personaggi più influenti al mondo, mascotte del mondo di manga e anime. Le sue gesta eroiche e il suo spirito combattivo sono fonte d'ispirazione per milioni di ragazzi, ma anche lui ha commesso dei gravi errori. Ecco i 5 errori più fatali commessi da Goku in Dragon Ball Z.

Goku è una persona semplice e soprattutto all'inizio della storia è di una ingenuità disarmante. D'altronde, Goku è una persona buona, priva di malvagità nel suo animo, cresciuto con nonno Son Gohan lontano dalla lussuria della civiltà umana. È anche a causa di questo suo particolare carattere che talvolta ha commesso degli errori che avrebbero potuto causare la morte dei suoi cari e dell'umanità intera.

Il primo, grave errore di Goku in Dragon Ball Z viene commesso proprio all'inizio della storia. Nonostante fosse ben inferiore rispetto a Radish, Goku riuscì quasi a sconfiggere suo fratello sfruttando un suo vecchio punto debole, la coda. Tuttavia, Goku si lasciò impietosire dalle preghiere di Radish, che riuscì a ingannarlo e poi a ribaltare la situazione.

Goku si rivela misericordioso con Vegeta, che invece all'epoca era un avversario spietato. Questa sua decisione si rivelerà preziosa per il futuro, con Vegeta che diventa il suo partner più fidato, ma avrebbe potuto portare a risvolti disastrosi.

Similarmente a quanto accadde con Radish, Goku si lasciò trarre in inganno anche da Freezer. Grazie alla trasformazione in Super Saiyan, Goku sconfisse Freezer, a cui però donò una piccola parte della sua energia per kasciarlo fuggire via dal morente pianeta Namek. Questo suo atto caritatevole fu accolto da Freezer con malvagità, poiché il villain provò ad uccidere Goku alle spalle.

Gli errori commessi sono molteplici nella Saga di Cell, ma il più grave di Goku è stato quello di aver donato un Senzu a Cell. Goku era convinto che suo figlio Gohan poteva battere Cell anche nel pieno delle sue forze, ma il ragazzo si rivelò ancora troppo immaturo. Ecco perché Goku diede un Senzu a Cell in Dragon Ball Z.

Come con Cell, anche contro Bu Goku ha una possibilità di vittoria. Il Super Saiyan 3 poteva realmente uccidere il malvagio antagonista, ma Goku decise di riporre le sorti della Terra nelle mani di due bambini senza esperienza in battaglia, Goten e Trunks.