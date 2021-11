Dragon Ball Z: i cinque momenti più commoventi della serie

Dragon Ball è sinonimo di epicità. Akira Toriyama è riuscito, nel suo manga, a creare personaggi simpatici e iconici che vivono attimi di pura adrenalina, di combattimenti carichi di colpi che lasciano tutti senza fiato. E di momenti speciali in questo senso ce ne sono tanti. Ma ci sono anche scene cariche di commozione.

Quali sono le cinque scene più commoventi di Dragon Ball Z? Il secondo anime della saga delle sette sfere è anche il più lungo, pertanto ne ha diverse. Scegliamo però soltanto alcuni frangenti che, grazie alle musiche, ai colori usati, oltre che al dramma del momento, accentuano fortemente questa caratteristica.

Partiamo con l'episodio 36 di Dragon Ball Z e gli effetti della morte di Yamcha su Bulma, con la ragazza in lacrime mentre guida l'elicottero. Sapendo che anche Piccolo è morto, le sfere del drago terrestri non sono più utilizzabili e quindi c'è stata la possibilità concreta che la morte sia finalmente giunta a prendere i protagonisti della serie, senza speranza di ritorno.

Il secondo scelto è l'episodio 5 di Dragon Ball Z, con la prima morte di Goku. Il sacrificio fatto dal protagonista è carico di drammaticità e, nonostante la presenza delle sfere del drago, l'addio al saiyan riesce a commuovere in ogni suo aspetto.

Si passa poi al sacrificio di Majin Vegeta contro Majin Bu in Dragon Ball Z 237, una scena si epica ma anche immensamente commovente. La vita del saiyan egoista si era conclusa con un'esplosione di proporzioni immense, portandolo a raggiungere l'apice della sua caratterizzazione dopo anni di maturazione ed evoluzione.

La morte di Gohan nell'episodio speciale della storia di Trunks del Futuro è un altro di quei momenti. Pur non essendo effettivamente parte dell'anime, è comunque un episodio speciale strettamente collegato a Dragon Ball Z. Il dramma di Trunks, ormai ultimo guerriero rimasto in un futuro conquistato dagli androidi, è potente e lancinante.

E la prima posizione la conquista la prima morte di Vegeta su Namek in Dragon Ball Z 86. "La fine di Vegeta" è il primo momento in cui il principe dei saiyan si lascia andare alle lacrime, complice un Freezer troppo potente. L'orgoglio contrasta con la sua impotenza, mentre Goku assiste ai suoi ultimi momenti, facendo da staffetta per portare avanti lo spirito della razza guerriera ormai scomparsa.

Quali sono secondo voi i momenti più commoventi dell'anime?