Dragon Ball Z: le cinque OST più belle di Shunsuke Kikuchi

Da pochi giorni ci ha lasciato il compositore Shunsuke Kikuchi, un personaggio enormemente coinvolto nel mondo degli anime. Le scene dei cartoni animati giapponesi, in particolar modo quelli degli anni '70 e '80, sono state spesso accompagnate dalle sue musiche. Tra gli anime più di rilievo c'era Dragon Ball Z.

Le sue musiche risuonano nella testa di ogni fan dell'anime di Toei Animation e non saranno mai dimenticate. Tra tutte quelle prodotte, quali sono le cinque OST più belle di Dragon Ball Z? Di iconiche ce ne sono tante, sia tra quelle più veloci e adatte alla battaglia che tra quelle più lente per i momenti meno concitati.

La prima scelta ricade su "Unmei no Hi - Tamashii Tai Tamashii", canzone che accompagna la trasformazione di Gohan in Super Saiyan di secondo livello durante i Cell Games. Questa è stata accompagnata anche dalla voce di Hironobu Kageyama, cosa che crea un effetto molto diverso rispetto alle classiche OST. Una delle musiche classiche da battaglia è la "The Fearsome Ginyu Special Force", dedicata come si intuisce dal titolo all'apparizione del gruppo di soldati di Freezer. Passiamo poi a "Kyokugen Battoru", una canzone molto più tranquilla e meno concitata, ma che coinvolge comunque lo spettatore grazie al suo tono e alle sue voci di accompagnamento.

La penultima scelta è sempre una delle più classiche, la "Burn Up!! A Close, Intense Super-Fierce Battle", perfetta per ogni scontro di Dragon Ball Z. Infine, l'ultima scelta è la "Genkidama Theme", che omaggia l'Energia Sferica di Goku spesso usata per chiudere la partita. Una canzone che parte con un solo strumento, ma di volta in volta si aggiunge sempre un accompagnamento in più che avvolge sempre di più le orecchie dell'ascoltatore fino ad arrivare al climax finale dopo un crescendo.

Le musiche preparate da Shunsuke Kikuchi per l'anime sono così apprezzate da realizzare il progetto Dragon Ball Z Orchestra.