Dragon Ball Z: cinque scene extra dell'anime che hanno arricchito la serie

Gran parte della popolarità raggiunta dall’opera ideata originariamente da Akira Toriyama deriva dal seguito ottenuto grazie a Dragon Ball Z, la trasposizione animata di TOEI Animation, che seppur criticata dai fan più conservatori, è caratterizzata da alcune scene, del tutto originali, che hanno effettivamente aggiunto valore a diverse saghe.

Ovviamente tra la discreta quantità di materiale extra aggiunto nell’anime si trovano anche scene piuttosto imbarazzanti, sia per qualità che per contenuto, come quando ad esempio Goku e Piccolo cercano di imparare a guidare un’automobile. Tuttavia, nell’anime sono presenti delle scene, qui ne abbiamo selezionate cinque nello specifico, in cui gli autori hanno deciso di approfondire o mostrare eventi significativi poco evidenziati, o totalmente assenti, nel manga.

Il primo riguarda l’allenamento di Gohan durante la saga dei Saiyan. Nell’anno che separa la morte di Radish dall’arrivo di Vegeta e Nappa sulla Terra il piccolo Gohan si ritrova a dover vivere da solo nella natura, trasformandosi da un timido e impaurito bambino, in un guerriero capace di badare a sé stesso, per poi diventare allievo di Piccolo. Il rapporto tra i due, inizialmente freddo e apparentemente distaccato, si consoliderà in una delle amicizie più solide dell’intera serie, al centro di Dragon Ball Super: Super Hero, e ciò contribuisce a rendere queste sequenze aggiunte piuttosto importanti.

Successivamente troviamo un’attenzione più che curata al donare una vera conclusione alla saga di Freezer. Nel manga si passa quasi sbrigativamente all’arco dedicato agli androidi, ma nell’anime gli autori hanno voluto costruire una fine più coinvolgente e lenta, introducendo l’addio ai namecciani, le resurrezioni di Yamcha, Tenshinhan e Chiaotzu, e una reunion di tutti i personaggi principali dopo la distruzione di Namek.

Nel corso della saga di Cell i protagonisti dedicano molto tempo ad allenarsi per raggiungere nuovi livelli e padroneggiare ulteriori tecniche. Mentre nel manga all’allenamento di Goku e Gohan nella Stanza dello Spirito e del Tempo viene dedicato poco spazio, nell’anime assistiamo addirittura alla trasformazione di Gohan in Super Saiyan, una fase fondamentale del suo potenziamento, considerando poi il ruolo centrale del Saiyan contro Cell.

Rimanendo sempre nello stesso arco narrativo, nell’anime viene data molta più importanza al contribuito dei Guerrieri Z nella battaglia contro Cell. Piccolo, Crilin, Tenshinhan e Yamcha, pur non essendo i più indicati ad affrontare l’androide, si schierano al fianco dei Saiyan e cercano in ogni modo di aiutare Gohan.

Infine troviamo il rematch tra Goku e Majin Vegeta nella saga di Majin Bu. Toriyama dedica non più di otto pagine a questo scontro, facendolo finire forse troppo rapidamente. Nell’anime invece si nota come gli artisti di Toei Animation abbiano voluto dare più respiro allo scambio di colpi tra i due Saiyan, creando anche delle sequenze e coreografie completamente assenti nel materiale originale. Fateci sapere se siete d’accordo con quanto detto, o se avete in mente altre scene uniche dell’anime di Dragon Ball Z che hanno aggiunto qualcosa di significativo rispetto al manga.