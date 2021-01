Dragon Ball Z: 5 segreti che forse non conoscete sul corpo di Cell

Auto proclamatosi l'Essere Perfetto, Cell è uno degli antagonisti più iconici di Dragon Ball Z e la sua saga ci ha donato momenti assolutamente indimenticabili, come la Kamehameha padre-figlio o la trasformazione di Gohan in Super Saiyan 2. Ma conosciamo tutto sulla creazione del Dr. Gelo?

Uno dei poteri più spaventosi di Cell è la capacità di drenare la forza vitale e il Ki degli avversari semplicemente assorbendoli con la coda, simile a quella di un insetto. Così facendo, oltre che prosciugare la vitalità degli avversari, l'antagonista riesce a potenziarsi aumentando le sue riserve di energia. Tuttavia, subendo un colpo abbastanza forte l'apparato digestivo di Cell espelle chi è stato ingoiato in precedenza, riportandolo a una forma precedente.

Grazie alla derivazione del suo DNA Namecciano, la creazione del Dr. Gelo è in grado di rigenerare intere parti del corpo. Il suo potere di guarigione funziona partendo anche da una singola cellula, permettendogli di guarire anche dall'autodistruzione. Questo teoricamente rende il personaggio invincibile, ma come dimostrato da Gohan, un attacco sufficientemente potente è in grado di spazzare via tutte le sue cellule in un istante.

Cell possiede anche il codice genetico dei Saiyan, per cui è un guerriero aggressivo e potente. Ciò implica anche che quando guarisce dal punto di morte riesce a diventare molto più potente. Unendo questa caratteristica alla rigenerazione Namecciana, Cell riesce a ritornare alla sua forma perfetta pur non avendo più dentro sé la forza di C-18.



Oltre ad avere DNA umano, Saiyan e Namecciano, Cell possiede anche campioni genetici della razza di Freezer. Questo lo rende un combattente freddo e spietato, in grado di combattere anche in mancanza di ossigeno.

Una delle tecniche migliori di Cell è la creazione di piccoli e letali cloni di se stesso. I Cell Jrs. possiedono un livello combattivo pazzesco e riescono ad aiutare loro "padre" sconfiggendo i Guerrieri Z. Essi riescono a tenere il passo di Super Saiyan del calibro di Trunks e Vegeta, ma di fronte a Gohan Super Saiyan 2 non hanno alcuna speranza.

Secondo alcune teorie, Cell riuscirebbe a creare dei cloni per via del DNA Namecciano, razza che depone uova per riprodursi. Conoscete altri segreti su questo temibile avversario? Presentati otto nuovi Funko Pop di Dragon Ball Z. Weekly Shonen Jump ha pubblicato una classifica degli antagonisti più pericolosi e non potevano mancare i cattivi di Dragon Ball Z.