Dragon Ball Z: cinque segreti che forse non conoscete su Trunks

Figlio di Vegeta e Bulma, Trunks eredita dai suoi genitori la potenza dei Saiyan e l'intelligenza umana. Ma l'erede del Principe dei Saiyan nasconde alcune caratteristiche che lo distinguono da qualsiasi altro membro della sua razza. Ecco cinque segreti su uno dei personaggi più iconici di Dragon Ball.

Quando viene sopraffatto dalla rabbia, Trunks è in grado di trasformarsi nel temibile Super Saiyan Rage, un potenziamento unico ed esclusivo che migliora le abilità del Super Saiyan 2. In questa versione non è solo il suo fisico a cambiare drasticamente, diventando più muscoloso, ma anche la sua aura. Tuttavia, entrare in modalità Super Saiyan Rage significa perdere il controllo, diventando quasi come uno scimmione Oozaru. È difficile dire se con questa trasformazione esclusiva Trunks possa diventare più forte di Goku o Vegeta, ma durante la saga di Black il Super Saiyan Rage gli ha permesso di tenere testa a Goku Black Rose e Zamasu contemporaneamente.

I Saiyan sono conosciuti come guerrieri senza pietà, ma la metà umana di Trunks mitiga questo istinto. Non essere un puro sangue permette a Trunks di essere consapevole dei poteri nascosti dentro di lui e lo spinge a combattere unicamente per altruismo.

Trunks del futuro è stato presentato come un guerriero che viaggia nel tempo per evitare che la calamità degli Androidi possa distruggere un altro passato. Nella sua time line i Combattenti Z vengono trucidati dalla comparsa di quegli esseri, e l'unico rimasto, Gohan, lo addestra affinché possa difendere i cari ancora in vita. Tuttavia, in un confronto con C-18 e C-17 il figlio di Goku perde la vita; questo evento fa scatenare Trunks, innescando per la prima volta i suoi istinti combattivi e facendolo trasformare in Super Saiyan.

Il Trunks della linea temporale originale, invece, riesce a trasformarsi in Super Saiyan sin dalla giovane età, lasciando di stucco i suoi familiari. Un evento che ferisce l'orgoglio di suo padre Vegeta, che per arrivare a quella trasformazione si è dovuto addestrare duramente.

Trunks e Goten sono noti per la loro iconica e irriverente fusione, Gotenks. I giovani figli di Goku e Vegeta sono migliori amici, quindi condividono gli stessi pensieri, desideri e sentimenti. Questo, unito al fatto che abbiano livelli di potenza simili, gli permette di restare uniti senza troppi problemi. Probabilmente, la fonte della forza dei Saiyan di Dragon Ball è anche la loro principale debolezza. Ecco una versione in scala del Pianeta Namecc di Dragon Ball Z.