Dragon Ball Z, la cintura di Majin Bu è realtà: l'accessorio stiloso per i veri fan

L'epico Dragon Ball Z ha lasciato un'impronta indelebile nell'immaginario collettivo. La serie ha visto Goku e i Guerrieri Z sfidare avversari formidabili, tra cui il temibile Majin Bu e le sue molteplici incarnazioni. Sebbene non sia una vera icona della moda, il franchise ha voluto celebrare l'iconico antagonista in un modo davvero stiloso.

Recentemente, il sito web ufficiale di Dragon Ball ha svelato un nuovo articolo di merchandising che ha catturato l'attenzione dei fan: una cintura ispirata a Majin Bu, presto disponibile in Giappone. Purtroppo, sembra che l'accessorio sarà limitato al solo mercato giapponese, rendendolo un po' difficile da ottenere per i fan al di fuori del Paese del Sol Levante. Trovate un'immagine del gadget in calce alla notizia.

Come molti altri antagonisti della serie, Majin Bu ha seguito un percorso insolito, trasformandosi da minaccia ad alleato fidato degli Z-Fighters. Durante l'Arco di Majin Bu, questo demone eccentrico si è distinto per la sua strana abitudine di trasformare le sue vittime in dolcetti per placare il suo insaziabile appetito.

Le sue molteplici forme, manifestatesi dopo la sua divisione iniziale, mettevano in risalto le sue sfaccettature più oscure. Nonostante la sconfitta di Kid Bu da parte di Goku tramite una spettacolare bomba spirituale, una parte luminosa di Majin Bu è sopravvissuta, portandolo a collaborare principalmente con Mr. Satan, ma a intervenire a favore degli Z-Fighters quando necessario.

Majin Bu continuerà a essere una presenza significativa nell'universo Dragon Ball, con la sua prossima apparizione nel progetto anime Dragon Ball Daima, dove si trasformerà in un bambino, seguendo le orme degli altri Guerrieri Z.

