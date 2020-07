Dragon Ball Z: la classifica dei migliori villain di sempre

Nel corso della sua lunga carriera da mangaka, Akira Toriyama è riuscito a creare tanti antagonisti di grande spessore, ma qual è il migliore di tutti? Abbiamo cercato di rispondere a questa domanda realizzando una classifica, ed includendo tutti gli antagonisti presenti nell'anime originale e in Dragon Ball Z.

In cima all'articolo potete dare un'occhiata al video postato pochi istanti fa su Everyeye Plus, in cui presentiamo la nostra personalissima lista. Per stilare la classifica ci siamo basati su più fattori, tra cui carisma, forza e impatto narrativo, ed in prima posizione abbiamo messo quello che è, a nostro parere, uno dei antagonisti più importanti di tutti i battle shonen.

Per ovvie ragioni abbiamo poi deciso di non inserire nella lista gli antagonisti di Dragon Ball Super, come Zamasu, Beerus, Jiren e Molo. Quest'ultimo in particolare è ancora in fase di caratterizzazione nell'ultimo arco narrativo del manga di Dragon Ball Super e di conseguenza, abbiamo ritenuto fosse corretto aspettare ancora un po'.

E voi cosa ne pensate? Concordate con la nostra classifica? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste fan dell'anime poi, non potete davvero perdere l'occasione per dare un'occhiata alla nostra Top 5 dei migliori momenti di Dragon Ball Z.