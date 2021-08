Dragon Ball Z: un collage mostra tutte le evoluzioni di Gohan, qual è la vostra preferita?

Dragon Ball è una delle serie più amate al mondo, come dimostrano le oltre 300 milioni di copie in circolazione recentemente annunciate da Shueisha. Un'opera divenuta un successo anche grazie al carisma del suo protagonista Goku, un personaggio definito dallo stesso Akira Toriyama "insostituibile", e ancora oggi volto principale della serie.

In origine, però, a prendere le redini della storia avrebbe dovuto essere Gohan, un personaggio che secondo molti non ha mai ricevuto il giusto spazio. Proprio a questo proposito, oggi abbiamo deciso di mostrarvi un interessante collage pubblicato su Reddit, in cui sono elencate tutte le principali forme ed evoluzioni assunte da Gohan nel corso degli ultimi trentatré anni.

Come potete vedere, il ragazzo ha iniziato letteralmente da zero, per poi diventare uno dei Saiyan più forti in assoluto durante la Saga di Cell. Successivamente il figlio di Goku ha messo da parte gli allenamenti per concentrarsi sullo studio, assumendo saltuariamente l'identità di Great Saiyaman per tenere a bada il crimine. Un'involuzione decisamente inaspettata, almeno fino alla Saga del Torneo del Potere, quando il Saiyan ha ripreso ad allenarsi con Piccolo con l'obiettivo di sbloccare una nuova trasformazione.

Noi ovviamente vogliamo sapere la vostra. Qual è il vostro Gohan preferito? L'iconico Super Saiyan 2? O il fenomenale Ultimate Gohan? Ditecelo nei commenti!